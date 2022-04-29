Челябинская детская железная дорога открывает летний сезон первого мая

С первого мая 2022 года в Челябинске стартует 73-й сезон летних пассажирских перевозок на детской железной дороге. Первый рейс состоится в 11:01 по местному времени от станции «Звездная».

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в этом году практику на Челябинской детской железной дороге пройдут 667 юных железнодорожников. Прежде чем приступить к пассажирским перевозкам, дети получили теоретические знания о профессиях железнодорожного транспорта: организации движения поездов, работе локомотивного и вагонного хозяйств, хозяйств пути, связи, централизации и блокировки; прошли теоретические курсы по технике безопасности при нахождении на железнодорожных путях и охране труда. Ребята попробуют себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников и бригадира пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов, ревизоров, диктора и других железнодорожных профессий.

На детской железной дороге Челябинска для обслуживания пассажиров будут задействованы два состава: «Южноуралец» и «Юность», три тепловоза (ТУ-7А и ТУ-10).

Детские железные дороги – подразделения в структуре ОАО «РЖД», ориентированные на привлечение молодежи в компанию. Это крупнейшие центры профориентации в России, которые проводят работу по развитию творческих способностей детей, организуют их досуг, информируют о железнодорожных профессия.

ДЛЯ СПРАВКИ:

График работы малой магистрали в Челябинске:

В будние дни (среда-пятница) первый рейс отправляется со станции «Солнечная» в 10:36, последний рейс – 15:32.

В выходные и праздничные дни первый рейс отправляется со станции «Солнечная» в 11:01, последний рейс – 16:34.

Выходные дни: понедельник и вторник

Стоимость билетов (туда и обратно):

Детский билет (от 3 до 10 лет) – 150 рублей.

Взрослый – 200 рублей.

Стоимость билетов в одну сторону:

Детский билет (от 3 до 10 лет) – 100 рублей.

Взрослый – 150 рублей.