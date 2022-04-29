29.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля и первое мая
29.04.2022
ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта
29.04.2022
В 31-ый раз Златоустовский театр «Омнибус» проводит «Неделю милосердия»
29.04.2022
Школьники из четырех регионов получат гранты на реализацию своих социальных проектов
29.04.2022
ВТБ в четыре раза увеличил объем рефинансирования «семейной» ипотеки
29.04.2022
Фильм об Аркаиме выходит на мировые экраны
Челябинская детская железная дорога открывает летний сезон первого мая
29.04.2022
В майские праздники изменится расписание движения электричек на ЮУЖД
28.04.2022
На ЮУЖД стартует профилактическая акция «Осторожность, внимательность и знания – залог безопасности на железной дороге»
22.04.2022
Соглашение о сотрудничестве в сфере экологии подписано на Южно-Уральской магистрали
16.04.2022
Железнодорожники навели чистоту в центре Челябинска
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022