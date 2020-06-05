ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинская епархия предложила граффитистам украсить забор вокруг храма Александра Невского

Фото: 
Челябинская митрополия
Общество
Сегодня, 13:24

Челябинская епархия предложила граффитистам украсить забор, который в настоящее время устанавливают вокруг территории храма Александра Невского на Алом поле. 

Напомним, знаменитый храм южноуральской столицы закрылся на реставрацию. Его восстановлением занимаются питерские мастера.

Как отмечают в сообществе челябинской митрополии в ВКонтакте,  компания из Санкт-Петербурга АО «Ренессанс-Реставрация», выигравшая тендер, является одним из лучших реставраторов исторических зданий в России. Ее умельцы проводили реставрационные работы на объектах Эрмитажа и музея-заповедника «Петергоф», реставрировала фонтаны ВДНХ.

В настоящее время на Алом Поле подрядчик производит обустройство строительной площадки. Когда забор будет полностью установлен, жители южноуральской столицы смогут разрисовать его.

Пока в храме святого благоверного князя Александра Невского идет реставрация (процесс восстановления займет два-три года), богослужения будут проводиться в двухэтажном здании по соседству (это бывшее предприятие общепита).

На крыше временного пристанища православных прихожан уже установили купол с крестом. Настоятель храма протоиерей Борис Кривоногов по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория освятил новое помещение для богослужений своей общины.

В самом храме Александра Невского к настоящему моменту ликвидированы все "приветы" советского времени, в том числе демонтированы санузлы в алтарной части, кафельная плитка и плита под орган.

Что касается нового здания, его ремонтировали в течение трех месяцев. В восточной части помещения установили алтарь, покрасили стены, смонтировали светильники. 

На первом этаже расположилась иконная лавка, на втором - молитвенное помещение, в несколько раз превышающее размером притвор Александро-Невского храма, в котором священники и прихожане полились пять последних лет. Поэтому, отмечают в челябинской митрополии, даже после снятия ограничений, действующих в связи с эпидемией коронавируса, прихожане смогут стоять на полутораметровой дистанции друг от друга. 

Для хора в новом помещении предусмотрен просторный балкон. Для пожилых людей - мягкие пуфы-банкетки. На втором этаже приведены в порядок два офисных помещения для дружественных организаций (региональных отделений общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» и Союза казаков России).

Отец Борис благодарит Бога за то, что на время реставрация можно проводить службы в таком просторном помещении да еще так близко к храму. Он вспоминает, как в течение шести месяцев ему приходилось молиться на перроне челябинского вокзала, - в период, когда расписывали храм Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», настоятелем которого он также является.

Как только карантинные мероприятия будут в городе завершены, верующие смогут помолиться в новом временном церковном здании и приложиться к святыням, в том числе к иконе с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского и к иконе Божией Матери «Отрада и Утешение» из Ватопедского монастыря (со святой горы Афон).

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сегодня, 10:12
В Челябинске тигренок, живущий на фасаде дома, скоро встретится с мамой
Вчера, 18:45
Сотрудница медуниверситета Челябинска скончалась от внебольничной пневмонии
Вчера, 15:18
Число заболевших коронавирусом в России превысило 441 тысячу, в УрФО – 17 тысяч
Вчера, 12:34
Текслер будет следить за мишкой
Вчера, 12:32
В Златоусте жильцы обрушившегося дома вняли доводам разума и добровольно его покинули
Вчера, 12:01
В Челябинской области за сутки умерло два пациента с коронавирусом
Вчера, 11:51
В Челябинской области растет число зараженных коронавирусом
Вчера, 11:48
Крошка и Барби родили челябинскому Антонио Бандерасу пятерых детей
Вчера, 11:24
В Магнитогорске растет число тяжелых больных с коронавирусом
Вчера, 11:06
В Челябинской области состоялась первая отправка весеннего призыва
Общество
Сегодня, 12:10
В Челябинской области поставлен антирекорд по суточному числу умерших пациентов с ковидом
Экономика
Сегодня, 11:05
В Челябинской области о предстоящих сокращениях предупредили 163 предприятия
Новости
Сегодня, 14:13
Общество
Экс-главе Копейска снова не удалось выйти на свободу по УДО
Сегодня, 13:32
Происшествия
В Магнитогорске полицейские избили мужчину, который был без медицинской маски
Сегодня, 12:25
Происшествия
Житель Южноуральска, хранивший труп убитой им женщины на балконе, отправился в колонию
Сегодня, 12:04
Культура
Челябинская Публичка приготовила ценителям творчества Пушкина много интересного
Сегодня, 11:44
Происшествия
Военнослужащего из Чебаркуля, избившего старшего по званию, приговорили к условному сроку
Материалы рубрики
Сегодня, 14:13
Общество
Экс-главе Копейска снова не удалось выйти на свободу по УДО
Сегодня, 10:32
Общество
У южноуральских автомобилистов появятся новые автомобильные номера
Вчера, 11:03
Общество
Кандидатом в Совет судей РФ выдвинут председатель Челябинского областного суда
Вчера, 10:13
Общество
Лишь каждый десятый челябинец не соблюдает масочный режим
Вчера, 00:06
Общество
Жители аварийных домов Кыштыма начали получать квартиры в новостройках
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика