Челябинская епархия предложила граффитистам украсить забор вокруг храма Александра Невского

Челябинская епархия предложила граффитистам украсить забор, который в настоящее время устанавливают вокруг территории храма Александра Невского на Алом поле.

Напомним, знаменитый храм южноуральской столицы закрылся на реставрацию. Его восстановлением занимаются питерские мастера.

Как отмечают в сообществе челябинской митрополии в ВКонтакте, компания из Санкт-Петербурга АО «Ренессанс-Реставрация», выигравшая тендер, является одним из лучших реставраторов исторических зданий в России. Ее умельцы проводили реставрационные работы на объектах Эрмитажа и музея-заповедника «Петергоф», реставрировала фонтаны ВДНХ.

В настоящее время на Алом Поле подрядчик производит обустройство строительной площадки. Когда забор будет полностью установлен, жители южноуральской столицы смогут разрисовать его.

Пока в храме святого благоверного князя Александра Невского идет реставрация (процесс восстановления займет два-три года), богослужения будут проводиться в двухэтажном здании по соседству (это бывшее предприятие общепита).

На крыше временного пристанища православных прихожан уже установили купол с крестом. Настоятель храма протоиерей Борис Кривоногов по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория освятил новое помещение для богослужений своей общины.

В самом храме Александра Невского к настоящему моменту ликвидированы все "приветы" советского времени, в том числе демонтированы санузлы в алтарной части, кафельная плитка и плита под орган.

Что касается нового здания, его ремонтировали в течение трех месяцев. В восточной части помещения установили алтарь, покрасили стены, смонтировали светильники.

На первом этаже расположилась иконная лавка, на втором - молитвенное помещение, в несколько раз превышающее размером притвор Александро-Невского храма, в котором священники и прихожане полились пять последних лет. Поэтому, отмечают в челябинской митрополии, даже после снятия ограничений, действующих в связи с эпидемией коронавируса, прихожане смогут стоять на полутораметровой дистанции друг от друга.

Для хора в новом помещении предусмотрен просторный балкон. Для пожилых людей - мягкие пуфы-банкетки. На втором этаже приведены в порядок два офисных помещения для дружественных организаций (региональных отделений общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» и Союза казаков России).

Отец Борис благодарит Бога за то, что на время реставрация можно проводить службы в таком просторном помещении да еще так близко к храму. Он вспоминает, как в течение шести месяцев ему приходилось молиться на перроне челябинского вокзала, - в период, когда расписывали храм Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», настоятелем которого он также является.

Как только карантинные мероприятия будут в городе завершены, верующие смогут помолиться в новом временном церковном здании и приложиться к святыням, в том числе к иконе с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского и к иконе Божией Матери «Отрада и Утешение» из Ватопедского монастыря (со святой горы Афон).