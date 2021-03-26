Челябинская епархия снова готовится дарить радость на Пасху

Социальный отдел Челябинской епархии – по благословению митрополита Григория - приступил к организации благотворительной акции «Подари радость на Пасху».

Собранные в ходе акции продуктовые наборы передадут многодетным, неполным и малоимущим семьям, престарелым прихожанам храмов.

Акция уже не первый год проводится социальным отделом епархии в Челябинске, Миассе, Чебаркуле, Копейске. За неделю до Пасхи православные волонтёры выйдут в сетевые магазины, с руководством которых есть договоренность о проведении данного проекта. Всем неравнодушным посетителям супермаркетов добровольцы будут предлагать приобрести продукты и пожертвовать их для нуждающихся.

В список необходимых товаров входят мука, сахар, макаронные изделия, крупы, консервированные продукты, чай, кофе, конфеты, печенье, пряники, шоколад, детское питание, подгузники, канцелярские товары, средства личной гигиены.

Из пожертвованных за время акции товаров православные добровольцы сформируют подарочные наборы, чтобы затем в праздник Пасхи и на Светлой седмице вручить их подопечным. Сейчас в социальном отделе составляют списки нуждающихся. В него войдут не только малоимущие из числа прихожан, но и подопечные районных социальных служб, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.