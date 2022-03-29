Челябинская область находится на новом этапе экологического развития

28 марта председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Рашид Исмайлов провел в информационном центре по атомной энергии Челябинска мастер-класс «Эко- лидерство, осознанность и культура» для студентов и молодых людей с активной гражданской позицией по части эко-осознанности и эко-культуры.

На встрече обсуждались современные тренды, национальные цели развития и новые подходы в экологии. Рашид Исмайлов рассказал слушателям об основных трендах экологии: усилении государственной экодиктатуры, запросах общества, повышении ответственности бизнеса и экологической репутации, а также о вовлеченности неправительственного сектора. Об этом сообщает информационный центр по атомной энергии Челябинска.

В своем выступлении эксперт отметил важность принципа открытости в рамках реализации национального проекта «Экология», а также пояснил участникам мастер-класса термин «экодиктатура».

«Я сторонник экодиктатуры, так как считаю, что экология – это приоритет. Всё, что в стране реализуется, всё, что на планете реализуется, – все проекты и задачи, вся государственная политика, – всё должно быть подчинено одному главному правилу – экология должна быть в приоритете. Этот принцип зафиксирован в Конституции РФ, а поправки, которые недавно были приняты, усилили наше с вами право на экологическое благополучие», – рассказал Исмаилов.



По словам эксперта, сейчас как Россия, так и Челябинская область находятся на новом этапе экологического развития. Регион развивается и вопреки многим факторам является центром экологических реформ и инициатив, и даже служит примером другим регионам.