Челябинская область направляет допсредства на социалку и поддержку муниципалитетов

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили предложенные поправки в бюджет региона на 2022 год. Предусмотрено дополнительное финансирование социально значимых обязательств, поддержка муниципалитетов и компенсация затрат, вызванных ростом инфляции.

Соответствующие изменения в главный финансовый документ региона утвержден на заседании регионального парламента 25 августа 2022 года.

Челябинская область получит дополнительно из федерального бюджета 56 миллиона 25,07 тысячи рублей. Их них 48,5 миллиона рублей будет направлено на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.

4,463 миллиона предусмотрены на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (средства Пенсионного фонда РФ).

Более 2,2 миллиона рублей предусмотрено на возмещение расходов на размещение и питание граждан России, Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик и лиц без гражданства, которые проживали на территориях Украины, ДНР и ЛНР, прибыли на территорию России в экстренном массовом порядке и находились в пунктах временного размещения и питания.

Еще 758,2 тысячи рублей выделено на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц.

В связи с уточнением потребности уменьшен объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2022 году на 274 миллиона 448,7 тысячи рублей в соответствии с решениями, принятыми на федеральном уровне.

Кроме того, в бюджете дополнительно заложили 18 миллиардов 153,4 миллиона рублей на первоочередные и социально значимые обязательства региона.

«Мы направляем дополнительные средства на поддержку социальной сферы региона, на дорожное строительство и поддержку муниципалитетов, - прокомментировал председатель Законодательного собрания области Александр Лазарев. - Сегодня в сложившейся экономической ситуации мы не должны снижать набранные темпы развития. Губернатор Алексей Текслер ставит задачу перед правительством региона, чтобы все запланированные работы были выполнены в полном объеме. Уверен, что все будет исполнено».

Так, планируется направить 4,9 миллиарда рублей на выполнение первоочередных и социально значимых обязательств, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки и осуществлению образовательного процесса в связи с увеличением контингента и повышением размера прожиточного минимума первого июня 2022 года на 10%.

Еще 4,06 миллиарда рублей выделено на увеличение сбалансированности местных бюджетов, решение первоочередных и социально значимых вопросов местного значения.

На обеспечение выплаты заработной платы, в том числе в соответствии с указами президента 2012 года, а также с учетом повышения МРОТ с первого июня 2022 года дополнительно направят 3,3 миллиарда рублей.

Еще 2,4 миллиарда рублей предназначено на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет в соответствии с Указом Президента России.

Дополнительно на финансирование дорожной деятельности будет выделено 936,4 миллиона рублей, на модернизацию транспортного обслуживания населения – 705,6 миллиона, на мероприятия в сфере здравоохранения – 336,8 миллиона рублей.

Помимо этого, предусмотрели субсидии местным бюджетам на строительство социально-значимых объектов в размере 620,6 миллиона рублей.

На установку внутридомового газового оборудования льготникам – 274 миллиона, на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры – 239,3 миллиона, на приобретение пожарной техники и организация тушения лесных пожаров – 176,7 миллиона рублей.

В качестве источников финансирования дополнительных расходов предусмотрели остатки собственных средств, что накопились у области и еще не были задействованы для расходов (40 миллиардов рублей), льготные инфраструктурные кредиты из федерального бюджета (14 миллиарда 878,5 миллиона рублей), а также коммерческие заимствования (девять миллиардов 374,4 миллиона рублей, их пока предлагается запланировать исключительно для подстраховки исполнения областного бюджета).

В итоге, с учетом одобренных депутатами корректировок, доходы областного бюджета на 2022 год составят 222 миллиарда 37,1 миллиона рублей, расходы – 286 миллиарда 290,2 миллиона рублей.

С учетом вносимых изменений плановый дефицит областного бюджета составит 64 миллиарда 253,1 миллиона рублей.