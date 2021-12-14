Челябинская область отправила на армейскую службу более двух с половиной тысяч призывников. Таковы данные на сегодняшнее число, 14-е декабря.

Более семидесяти процентов призывников, направленных для прохождения военной службы в части и соединения российской армии в осенний призыв 2021-го года, имеют среднее и высшее профессиональное образование.

В числе территорий, являющихся передовиками нынешней кампании, - Аргаяшский, Кизильский и Агаповский районы, города Озерск, Катав-Ивановск, Усть-Катав, Кыштым, Южноуральск, Пласт.

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Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела призыва граждан на военную службу регионального военкомата Андрей Пашкин, основная масса ребят отправляется отдавать долг Родине в частях и соединениях Центрального военного округа, уходят команды и в другие военные округа Российской Федерации.

По его словам, в осеннюю призывную кампанию текущего года воинские команды отправлялись из Челябинской области на Тихоокеанский и Балтийский флот, в части Воздушно-десантных войск, дислоцируемые в Центральном и Западном военном округах.

Четыре южноуральца приступили к несению службы в научных ротах: один молодой человек – в третьей, трое – в военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе.

Также Андрей Пашкин напомнил, что в декабре в Челябинской области было сформировано два эшелона. Один ушел в Западный округ, второй – в Восточный. Перед отправками молодого пополнения поезда обработали спецсредствами. К этой задаче привлекли специалистов радиационной, химической и биологической защиты авиадивизии, расположенной в Челябинске. Дезинфекционные команды обеззараживали перрон и вагоны внутри.

Перед отправкой в путь новобранцам раздали маски и гели-антисептики. В дороге ребят сопровождали медработники. Специалисты следили за состоянием здоровья призывников, проводили осмотры и измеряли им температуру.

Как сообщил Андрей Пашкин, призывная кампания проходит в регионе в соответствии с графиком и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований: главная задача осеннего призыва - недопущение заноса и распространения коронавирусной инфекции.

Призывные пункты всех муниципальных образований и областной сборный пункт «Челябинск-Южный» обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами, в усиленном режиме осуществляется проветривание и обеззараживание помещений.

Из военкоматов региона на областной сборный пункт ребят перевозят исключительно автотранспортом, прошедшим специальную дезинфекционную обработку.

Перед отправкой к местам службы все призывники в обязательном порядке проходят тестирование на ковид.

Напомним, до конца текущего года Челябинская область должна отправить на армейскую службу чуть более трех тысяч ребят.