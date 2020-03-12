Челябинская область подготовилась к встрече коронавируса

Челябинская область пропустила первую волну тяжёлой коронавирусной инфекции и это дало региону время для подготовки к встрече «врага» во всеоружии.

Как сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина, на сегодня выставлены санитарно-карантинные пункты на границе Челябинской области с Казахстаном.

Под медицинское наблюдение берутся все граждане, прибывающие из стран, где зарегистрирован хотя бы один случай коронавируса. На сегодня случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в 107 странах мира (помимо Китая). За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Буркина-Фасо (два завозных случая из Франции), Турции (один завоз из Европы), ДР Конго (один завоз из Бельгии), Кипре (три – завозные случаи их Италии и Великобритании), Брунее (один завоз из Малайзии), Боливии (два завозных случая из Италии), Ямайке (один завоз из Великобритании).

Светлана Лучинина напомнила о введении ограничения на посещение россиянами четырех стран. С 13 марта Россия временно ограничивает пассажирское авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией, где складывается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции.

Кроме того, с 13 марта вводится временный запрет на выдачу виз гражданам Италии. Исключение сделано для деловых, гуманитарных и служебных виз.

Федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением носящих неотложный характер.

В регионах России рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей. Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

Власти Челябинской области прислушались к рекомендациям и приняли решение об отмене проведения праздничного мероприятия «Крымская весна», который должен был состояться 15 марта в Челябинске.

Светлана Лучинина уточнила, что разрешается проведение мероприятий на свежем воздухе, а если они организуются в помещениях, то численность участников не должна превышать 50 человек. Спортивные мероприятия рекомендовано проводить без зрителей, в обязательном порядке проверять состояние здоровья участников мероприятий и соблюдать дезинфекционный режим.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии. Об этом сообщается в официальном аккаунте (ВОЗ) в социальной сети «Твиттер».

Пандемией называют вспышку болезни в глобальном масштабе. О ее наступлении говорят, когда новая бактерия или вирус становятся способными к быстрому распространению и затрагивают большое количество людей по всему миру.