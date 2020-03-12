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В Челябинске отменили «Крымскую весну»

Общество
Сегодня, 10:28
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области отменили проведение фестиваля «Крымская весна», приуроченного к очередной годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России.

Об этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатор Сергей Зюсь.

Данное решение принято в целях нераспространения коронавирусной инфекции.

Проведение «Крымской весны» в Челябинске было намечено на 15 марта. Праздник должен был пройти в парке имени Гагарина.

Решения по другим массовым мероприятиям, которые должны состояться в регионе, пока обсуждаются, уточнил Сергей Зюсь.

Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила пандемию коронавируса. Органам федеральной и местной исполнительной власти РФ рекомендовано сократить число массовых мероприятий.

Автор: 
Любовь Юрина
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