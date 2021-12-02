Челябинская область пока отстает по уровню вакцинации от среднероссийского показателя

Уровень вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 в Челябинской области пока чуть ниже среднероссийского показателя.

«У нас уровень вакцинации сегодня ниже, ненамного, но ниже чем среднероссийский показатель. У нас есть регионы, где уровень вакцинации достигает 70%. Это пять таких регионов включая Москву и Московскую область. И мы видим там значительное снижение там заболеваемости», - рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

В Челябинской области также регистрируется рост средних темпов вакцинации. Если раньше прививали по две тысячи человек в день, то сейчас доходит и до девяти тысяч.

Таким образом, на сегодня привиты от ковида 53,3% жителей, с учетом ревакцинации показатель составляет 58,2%.

«Мы тоже видим, что с учётом переболевших, с учетом такого большого количества вакцинированных, с учётом того, что это количество ещё имеет и бессимптомное носительство, начала снижаться и заболеваемость», - отметила Ирина Альфредовна. Уже третий день подряд сокращается число ежедневно подтверждаемых случаев ковида, снижается количество госпитализаций, закрыто практически половина госпитальных баз. «Конечно, это не может не радовать, не вселять оптимизма, но мы все понимаем, что 53% - это ещё слишком мало для того, чтобы выйти на уверенность в том, что тяжёлые формы и массовые вспышки уже будут невозможны», - подчеркнула Ирина Гехт. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения.

Это позволит сохранить здоровье жителей и снять те действующие ограничения, которые на сегодня многие критикуют. «Но на сегодня это единственный способ остановить развитие эпидемии, увеличить охваты вакцинации, что крайне необходимо в этих условиях. Тем более, что появился новый штамм коронавирусной инфекции», - отметила первый вице-губернатор и призвала южноуральцев провести новогодние каникулы на территории Южного Урала в «наших прекрасных горах и лесах с большим количеством снега».