Челябинская область получила 542 тысячи доз вакцин для вакцинации от инфекционных заболеваний

Завершен первый этап поставок в Челябинскую область вакцин для плановой иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. В медицинские учреждения региона были переданы 541,8 тысячи доз моно- и комбинированных вакцин для защиты детей и взрослых от социально-значимых заболеваний: корь, краснуха, паротит, дифтерия, коклюш, столбняк, туберкулез и гепатит, сообщили в пресс-службе Госкорпорации Ростех.

Поставки осуществлял холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех.

«Из-за пандемии коронавирусной инфекции во многих странах отмечаются сбои в работе по организации плановой вакцинации населения, что создает угрозу новых вспышек тяжелых заболеваний. Мы прилагаем большие усилия для того, чтобы в регионах не создавался дефицит препаратов для прививок», - рассказал Андрей Загорский, генеральный директор «Нацимбио».

По словам руководителя, компания усилилась, начала применять технологические новинки для отслеживания грузов и задействовала дополнительные логистические мощности. «Благодаря этому нам удается не выходить из графика поставок, а некоторых случаях даже действовать с его опережением», – подчеркнул Андрей Загорский.

СПРАВКА

Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио»), созданная Госкорпорацией Ростех в 2013 году, содействует обеспечению независимости российской иммунобиологической промышленности от импортной продукции.

Он объединяет ключевые российские фармпредприятия - НПО «Микроген» и «ФОРТ» (всего 10 производственных площадок).

Холдинг исполняет обязательства по поставкам вакцин, применяемых для плановой иммунизации населения России. В частности, на долю поставок компании приходится около 90% всего объема вакцин, заказываемых Минздравом России для Национального календаря профилактических прививок (НКПП). В компании также разрабатывают препараты крови, бактериофаги, аллергены, аллергоиды и другие препараты. Продуктовый портфель холдинга включает более 220 наименований лекарственных средств.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны.