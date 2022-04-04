Челябинская область присоединится к всероссийскому Дню заботы и поддержит проект «Наставничество»

Челябинская область присоединится к всероссийской благотворительной онлайн-акции «День заботы», которая пройдет 11-го апреля в седьмой раз.

На Южном Урале масштабное мероприятие состоится при участии детского благотворительного фонда «Надежные люди».

Все средства, собранные во время акции, пойдут на поддержку проекта «Наставничество»: поиск и обучение новых наставников, психологическое сопровождение существующих пар, развитие проекта в новых городах и поиск старших друзей для 500 подростков из детских домов в двух десятках регионах Российской Федерации: Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Томске, Нижнем Новгороде, Перми, Иркутске, Уфе, Иванове, Красноярске, Оренбурге, Кирове, Чите, Рязани, Барнауле, Чебоксарах, Челябинске, Воронеже, Горно-Алтайске и Кемерово.

Организатором акции выступают благотворительный фонд «Солнечный город» совместно с коммуникационным агентством «АГТ-Сибирь». Информационный партнер акции – социальная сеть ВКонтакте.

По данным федерального банка о детях-сиротах, в детских домах страны находится практически 25 тысяч подростков в возрасте от 11-ти до 18-ти лет, которые ждут свою новую семью. Но таких детей реже усыновляют или берут под опеку, чем ребят младшего возраста.

«Наставничество» – один из самых эффективных проектов для подростков, находящихся в детских домах. Наставник – это взрослый волонтёр, который искренне интересуется жизнью ребенка, поддерживает его, помогает адаптироваться к реальной жизни и не даёт остаться наедине со своими проблемами после выпуска из детского дома или до того момента, пока ребенок не найдет семью.

В день проведения акции, 11-го апреля, на сайте деньзаботы.рф будет работать специальный «калькулятор заботы», на котором любой желающий сможет рассчитать стоимость своего часа своей работы и пожертвовать один или несколько часов на поддержку проекта «Наставничество».

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Чтобы проект продолжал работать в течение года, необходимо собрать по одному миллиону рублей для каждого города. В эту сумму входят годовые зарплаты куратора проекта и психологов, которые занимаются поиском и обучением новых наставников, а также сопровождением уже существующих пар.

«В детском доме у детей нет ничего своего, и речь не про одежду или мебель. Речь про общее пространство, про выстроенные правила и систему. Как правило, рядом с ребятами нет ещё и близкого взрослого, который может поддержать и помочь пережить травму разрыва с кровными родителями, восстановить доверие к окружающему миру. Таким человеком может стать наставник. Мы реализуем проект «Наставничество» уже более семи лет и можем судить о том, что близкий взрослый действительно имеет значение в жизни каждого из нас, не говоря уже о детях, у которых никого нет, - отмечает директор благотворительного фонда «Солнечный город» говорит Марина Аксенова. - В этом году мы решили не отменять акцию, потому что «День заботы» – это хороший повод объединиться. Да, сейчас каждый из нас в какой-то мере ощутил, насколько это тяжело – когда ты испытываешь неопределенность и страх за свое будущее. Дети из детских домов живут с этим чувством постоянно. Во время акции «День заботы» у нас есть шанс помочь им найти опору и заботу в лице друга-наставника. Даже один час вашей работы способен изменить жизнь детей из детских домов».

С 2014-го года благотворительный фонд «Солнечный город» ищет и обучает наставников для подростков из детских домов. Наставником может стать любой желающий старше 24-х лет. Сейчас «Наставничество» работает в двадцати городах страны, создано уже 905 пар «наставник-подопечный». В Челябинске проект был запущен в 2021-м году, создано 12 пар.

«Поначалу, когда мы только запускали проект, очень переживали: где же мы найдем наставников… Ведь существует мем про суровых челябинских жителей. Но очень скоро выяснилось, что Челябинск – город добрых и отзывчивых людей, и совсем не суровых. Приходят люди из самых разных сфер – и люди интеллектуального труда, и рабочих специальностей: айтишники и менеджеры, мастера ногтевого сервиса и токари, педагоги и флористы. И это радует, это значит, что проект одинаково близок и понятен людям, независимо от их социального статуса и профессии. Это значит, что хорошие люди думают и смотрят в одном направлении. А для нас вариативность интересов наставников помогает составить наилучшую комбинацию в паре», – рассказывает куратор проекта «Наставничество» в Челябинской области Юлия Бабкина.

В этом году социальная сеть ВКонтакте стала информационным партнером акции «День Заботы». Здесь будет вестись текстовая трансляция акции, где каждый в режиме реального времени сможет следить за результатом сбора и поближе познакомиться с участниками и командой проекта «Наставничество» из разных городов.

Кроме того, пользователи сети смогут стать участниками флешмоба и через приложение «Рассказать друзьям» разместить на своей странице открытку о том, что они считают заботой.

СПРАВКА

«День заботы» – всероссийская акция детского благотворительного фонда «Солнечный город», которая проходит ежегодно в апреле при поддержке коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь».

В 2021-м году в акции приняли участие более двух тысяч человек и было собрано 5,9 миллиона рублей. Собранных средств хватило на работу проекта «Наставничество» в 14-ти регионах в течение шести месяцев. Двигателем акции является поддержка неравнодушных людей, и традиционно об акции рассказывают Тимур Родригез, актеры Мария Добржинская, Андрей Чернышов, Андрей Кайков, Михаил Багдасаров, солист Большого театра Эльчин Азизов, фитнес-модель Екатерина Усманова, социальная сеть «ВКонтакте», компании 2ГИС, СДЭК.

В 2021-м году акция «День заботы» стала победителем национальной премии «Серебряный Лучник» в номинации «Благотворительность».