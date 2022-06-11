Челябинская область – рекордсмен по числу соцпроектов, получивших федеральную поддержку

Челябинская область вошла в тройку субъектов Российской Федерации по количеству социальных проектов, ставших победителями второго конкурса Фонда президентских грантов 2022 года (за исключением Москвы).

Челябинская область заняла третье место среди субъектов России по количеству проектов, получивших федеральную поддержку (за исключением Москвы). Среди субъектов Уральского Федерального округа регион лидирует по количеству проектов-победителей и сумме привлеченных средств.

Как сообщает Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала, 68 проектов от южноуральских некоммерческих организаций стали победителями конкурса, а в регион привлечено более 109 миллионов рублей на реализацию социальных инициатив.

Всего поддержку получат 1899 НКО со всей страны на общую сумму более 3,8 миллиарда рублей.

Со всеми проектами некоммерческих организаций Челябинской области, получивших поддержку, можно ознакомиться по ссылке.

Реализация поддержанных инициатив начнётся уже с первого июля этого года.