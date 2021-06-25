Челябинская область увеличивает число коек для лечения пациентов с ковидом

В Челябинской области наращивают число коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в связи с ухудшением ситуации.

Как рассказала накануне первый вице-губернатор Ирина Гехт, в регионе регистрируется рост выявляемых за сутки новых заболевших (накануне уже 141 человек, а в начале июня было 85), увеличивается число госпитализаций и внебольничных пневмоний. В такой ситуации власти практически ежедневно перепрофилируют под госпитальные базы по одному лечебному учреждению.

«На сегодня полностью загружена инфекционная больница в Малой Сосновке. Вновь открылся корпус на Островского под ковид-пневмонии. Сегодня ситуация такова, что базы продолжают разворачиваться», - отметила Ирина Гехт.

По нормативам на госпитальных базах должно оставаться свободным 15-20 процентов коек. «Мы должны иметь порядка 20 процентов свободных коек. На 22 июня это было чуть менее шести процентов. Поэтому было принято решение о введении еще одного корпуса – 270 коек в больнице №8, - рассказала Ирина Гехт. - Еще 100 коек введено в больнице №2 в Магнитогорске и пять дополнительных коек в Кыштыме. Если будем видеть те же темпы заболеваемости, то к понедельнику пятая больница Челябинска выйдет в ковид».

Сегодня пресс-служба минздрава области сообщила, что решение по Челябинской городской больнице № 5 принято, там откроется свыше 300 дополнительных мест для приема пациентов с пневмонией и COVID-19.

В Магнитогорске к двум имеющимся медицинским учреждениям – горбольнице № 1 имени Г.И. Дробышева и «Центру охраны материнства и детства», работающим с пациентами с ковидом, добавилось 100 коек на базе городской больницы № 2.

На сегодня в области основные госпитальные базы сегодня расположены в Челябинском, Магнитогорском, Миасском, и Кыштымском городских округах, Саткинском и Ашинском районах. Всего открыто свыше трех тысяч коек. «Базы для лечения пациентов с подозрением на ковид укомплектовываются всеми необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной защиты, техническим оборудованием, строго соблюдаются меры санитарно-эпидемиологического режима, а медицинский персонал готов к приему и лечению пациентов с различными инфекциями, - подчеркивают в минздраве. - При необходимости дополнительный коечной фонд может быть развёрнут в кратчайшие сроки».

Минздрав напоминает жителям о мерах профилактики и вакцинации от COVID-19.

«Только вакцинация поможет предотвратить третью волну заболевания», - предупреждают медики и власти. Прививку от коронавирусной инфекции ежедневно можно поставить в поликлиниках по месту жительства, а также в выходные дни в любом удобном торгово-развлекательном комплексе, в парках, садовых товариществах. Вакцинальные бригады выезжают даже во дворы по заявкам жителей.