Челябинская область вошла в топ-10 рейтинга логистически развитых регионов России
Институт региональных проблем совместно с компанией СберЛогистика представил рейтинг логистически развитых регионов России. Методология исследования опирается на сопоставление факторов, определяющих уровень развития логистики в каждом субъекте РФ. По его итогам Челябинская область замкнула десятку ведущих регионов страны.
В основу рейтинга легли существующие подходы к оценке развития логистики как сферы экономической деятельности. Оценивались инфраструктурные, демографические, социально-экономические показатели, уровень развития логистической отрасли в регионе, а также внимание бизнеса, государственных структур и СМИ к этой сфере деятельности.
В топ-10 самых логистически развитых регионов вошли:
- Московская область,
- г. Москва,
- Краснодарский край,
- г. Санкт-Петербург,
- Ростовская область,
- Республика Татарстан,
- Свердловская область,
- Ленинградская область,
- Новосибирская область,
- Челябинская область.
Лидерство регионов определяется высокими показателями по большинству исследуемых факторов. Залог лидерства — исторически сложившиеся условия, благоприятствующие развитию логистики.
«Логистическая отрасль в Челябинской области активно развивается благодаря развитой сети представительств логистических компаний и вниманию к проблематике со стороны региональных органов власти. Все это позволило области стать перспективным регионом для развития логистики», — сообщил Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем.
«Большое влияние на развитие рынка оказывает появление новых игроков, как федеральных, так и локальных. Так, всего за год работы, компания СберЛогистика развернула широкую федеральную сеть присутствия, позволяющую получить качественные услуги по отправке и доставке частным и корпоративным клиентам. В Челябинской области на базе отделений СберБанка уже работает 37 пунктов выдачи заказов, а также 28 постаматов,* в том числе в круглосуточной зоне работы банка. Мы не планируем останавливаться на этом и продолжим работу по открытию новых пунктов в регионе» — поделилась Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции СберЛогистики.
* Терминалы для отправки и выдачи отправлений.