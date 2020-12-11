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Челябинская область вошла в топ-10 рейтинга логистически развитых регионов России

Институт региональных проблем совместно с компанией СберЛогистика представил рейтинг логистически развитых регионов России. Методология исследования опирается на сопоставление факторов, определяющих уровень развития логистики в каждом субъекте РФ. По его итогам Челябинская область замкнула десятку ведущих регионов страны.

В основу рейтинга легли существующие подходы к оценке развития логистики как сферы экономической деятельности. Оценивались инфраструктурные, демографические, социально-экономические показатели, уровень развития логистической отрасли в регионе, а также внимание бизнеса, государственных структур и СМИ к этой сфере деятельности.

В топ-10 самых логистически развитых регионов вошли:

Московская область, г. Москва, Краснодарский край, г. Санкт-Петербург, Ростовская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Ленинградская область, Новосибирская область, Челябинская область.

Лидерство регионов определяется высокими показателями по большинству исследуемых факторов. Залог лидерства — исторически сложившиеся условия, благоприятствующие развитию логистики.

«Логистическая отрасль в Челябинской области активно развивается благодаря развитой сети представительств логистических компаний и вниманию к проблематике со стороны региональных органов власти. Все это позволило области стать перспективным регионом для развития логистики», — сообщил Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем.

«Большое влияние на развитие рынка оказывает появление новых игроков, как федеральных, так и локальных. Так, всего за год работы, компания СберЛогистика развернула широкую федеральную сеть присутствия, позволяющую получить качественные услуги по отправке и доставке частным и корпоративным клиентам. В Челябинской области на базе отделений СберБанка уже работает 37 пунктов выдачи заказов, а также 28 постаматов,* в том числе в круглосуточной зоне работы банка. Мы не планируем останавливаться на этом и продолжим работу по открытию новых пунктов в регионе» — поделилась Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции СберЛогистики.

* Терминалы для отправки и выдачи отправлений.