Челябинская область выберет лучших работодателей

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области объявило приём документов на конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года» по итогам работы за 2022 год.

К участию приглашены организации и предприниматели, работающие на территории региона.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

«Развитие коллективно-договорного регулирования в организациях»;

«Организация работ по условиям и охране труда»;

«Трудоустройство инвалидов»;

«Реализация программ социальной поддержки работников»;

«Социальная активность организации на территории присутствия»;

«Организация работ и проведение мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, на рабочих местах»;

«Развитие системы наставничества в организациях».

Срок подачи заявок - до 1 апреля текущего года. Дата представления документов, отправленных по почте, определяется по штемпелю вой связи на конверте.

Подробности – в положении о конкурсе.

Адреса консультационной помощи предоставили в администрации Челябинска.