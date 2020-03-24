Челябинская полиция дезинфицирует себя после каждого посетителя
Сотрудниками полиции Челябинской области принимаются необходимые меры, направленные на защиту здоровья населения.
В полиции Челябинска в помещениях, где ведется прием горожан и работа с доставленными лицами, сотрудники полиции обеспечены средствами индивидуальной медицинской защиты. Регулярно проводится дезинфекция помещений антисептическими веществами.
"Предоставление государственных услуг населению ведется в рабочем режиме. Сотрудниками ОВД служебные обязанности выполняются в полном объеме", -сообщила начальник пресс-службы регионального полицейского главка Ольга Штерк.
Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ, сотрудники полиции следственного отдела полиции "Металлургический" (Челябинск), контактировали с зараженным коронавирусной инфекцией помощником прокуратура района, обследованы. Результаты теста отрицательные.
Весь коллектив прокуратуры был изолирован и сейчас находится на карантине.