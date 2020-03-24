ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинская полиция дезинфицирует себя после каждого посетителя

Общество
Сегодня, 15:06

Сотрудниками полиции Челябинской области принимаются необходимые меры, направленные на защиту здоровья населения.

В полиции Челябинска в помещениях, где ведется прием горожан и работа с доставленными лицами, сотрудники полиции обеспечены средствами индивидуальной медицинской защиты. Регулярно проводится дезинфекция помещений антисептическими веществами.

"Предоставление государственных услуг населению ведется в рабочем режиме. Сотрудниками ОВД служебные обязанности выполняются в полном объеме", -сообщила начальник пресс-службы регионального полицейского главка Ольга Штерк.

Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ, сотрудники полиции следственного отдела полиции "Металлургический" (Челябинск), контактировали с зараженным коронавирусной инфекцией помощником прокуратура района, обследованы. Результаты теста отрицательные.

Весь коллектив прокуратуры был изолирован и сейчас находится на карантине.

Отправить новость
Грипп
Общество
Сегодня, 15:00
Южноуральцам советуют пока не посещать налоговые инспекции
Общество
Сегодня, 14:36
Педагоги объяснили, как школы перейдут на дистанционное обучение
Федерация
Сегодня, 14:18
После гречки россияне набросились на презервативы
Федерация
Сегодня, 14:16
Мишустин потребовал развернуть доплаборатории в регионах
Сегодня, 12:52
Полицейские Челябинска, контактировавшие с зараженной коронавирусом помощницей прокурора, вне опасности
Сегодня, 12:16
В Челябинске идет проверка аукционной документации по безнадзорным животным
Сегодня, 12:08
Алексей Текслер выступил с обращением к южноуральцам
Сегодня, 11:51
В сетевых магазинах Челябинской области полки не опустели
Сегодня, 11:14
Пожилые южноуральцы могут подать заявку на покупку продуктов и лекарств
Сегодня, 10:38
Теперь можно подключиться к МегаФону, не выходя их дома
Сегодня, 10:03
В Челябинске растет число заболевших коронавирусом
Сегодня, 09:48
Полиция Челябинской области усилит контроль за находящимися на карантине
Сегодня, 09:20
В Челябинской области грипп не сдает свои позиции
Вчера, 22:27
В понедельник началась четвертая неделя Великого поста
Общество
Сегодня, 14:36
Педагоги объяснили, как школы перейдут на дистанционное обучение
Общество
Сегодня, 12:58
В Челябинске дом на гостевом маршруте получил нарядные корзины вместо аварийных балконов
Новости
Сегодня, 15:13
Среда обитания
Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области, в одном – повышена опасность
Сегодня, 15:00
Общество
Южноуральцам советуют пока не посещать налоговые инспекции
Сегодня, 14:18
Федерация
После гречки россияне набросились на презервативы
Сегодня, 14:16
Федерация
Мишустин потребовал развернуть доплаборатории в регионах
Сегодня, 13:35
Общество
Часы на площади Революции будут выполнены в римском стиле
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 15:00
Общество
Южноуральцам советуют пока не посещать налоговые инспекции
Сегодня, 13:35
Общество
Часы на площади Революции будут выполнены в римском стиле
Сегодня, 12:52
Общество
Полицейские Челябинска, контактировавшие с зараженной коронавирусом помощницей прокурора, вне опасности
Вчера, 22:27
Общество
В понедельник началась четвертая неделя Великого поста
Вчера, 18:11
Общество
Анонсы событий и мероприятия на 24 марта
Теги
коронавирус
Челябинск
УМВД по городу Челябинску
ГУ МВД по Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика