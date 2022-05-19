Челябинская «семерка» вернулась на Российскую

В Челябинске сегодня, 19-го мая, трамвай популярного седьмого маршрута вернулся на улицу Российскую, закрытую для электротранспорта 13-го апреля в связи с продолжающейся реконструкцией Ленинградского моста.

Напомним, на весь период проведения работ, законченных, как и планировалось, вчера, 18-го мая, движение трамваев было закрыто на участке от улицы Нагорной до проспекта Победы. «Семерки» все это время следовали по маршруту: Степана Разина - Цвиллинга - Карла Маркса - Российская - Труда - Первой Пятилетки - Горького - проспект Победы -Российская - до кольца ЧГРЭС.

О том, что движение для трамваев седьмого маршрута по Российской открыто, сообщила группа «Челябинский транспорт» в ВКонтакте. Горожане тут же попросили вернуть старое расписание «семерки», которая, по заявлениям челябинцев, стала ходить гораздо реже, чем до ремонта, и развернули обсуждение других актуальных для них проблем, связанных с городским транспортом.