Челябинске кадеты написали письма и записали видеообращение к солдатам СВО

Сегодня, девятого февраля, школе № 15 Челябинска состоялась молодежная акция «Письмо защитнику Отечества». Кадеты написали письма участникам специальной военной операции и поздравили их с приближающимся праздником.

В восьмом кадетском классе ученики сегодня были невероятно собраны и серьезны. Некоторые из них уже не в первый раз пишут письма солдатам, которые находятся на передовой.

«Самое главное, чтобы вернулись с победой. Мы вас ждем! С наступающим Днем защитника Отчества. Надеюсь, у солдата на душе будет становиться теплее от моих слов, он будет чувствовать нашу поддержку», - сказал кадет Артем Туманов.

«Я написала дорогому солдату слова благодарности за наше мирное небо над головой, цветочки нарисовала и звездочки на конверте», - рассказала кадет Екатерина Пятина.

Ребята вместе с педагогами написали письма и нарисовали рисунки в поддержку российских военнослужащих, выполняющих свой воинский долг. В сегодняшней акции «Письмо солдату» приняли участие 17 кадетов. А всего с начала СВО из школы №15 на фронт отправилось 4500 «треугольников».

«Мы очень удивлены и поражены тем, как дети сопереживают. Дети пишут от души, им никто не надиктовывает. Почти все в конце письма солдатам пишут, что ждем вас с победой. Поразило письмо одной девочки из четвертого класса. Она написала, что не может быть рядом на поле боя, но хочет поддержать, потому что солдат защищает ее и ее маму». - говорит директор школы № 15 Челябинска Ольга Торяник.

«В школе проводились тематические часы с учащимися. Просматриваем все письма, читаем, за душу трогает. В этом году еще исполняется 105 лет со дня образования нашей Красной армии, поэтому очень символично, что сейчас дети пишут письма солдатам. И я уверен, что сегодняшнее поколение должно осознавать и понимать все происходящее. Мы должны в них воспитывать чувство патриотизма», - сказал заместитель директора по безопасности школы №15 Сергей Корюкин.

Все письма школьников будут доставлены в зону проведения СВО и вручены военнослужащим на передовой.