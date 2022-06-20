Челябинские архитекторы исследуют улицу Пушкина

В Челябинске запустят исследовательский курс «Мастерская «Пушкина». Об этом сообщает пресс-служба городского управления архитекторы. Участок улицы Пушкина от Труда до Тимирязева будут изучать с первого июля по двенадцатое августа в нескольких направлениях: архитектура и градостроительство, антропология, история, экономика и локальная идентичность.

Программу курса презентуют сегодня, 20 июня, в Доме архитектора по адресу: проспект Ленина, 41А Начало мероприятия в 18 часов.

К участию в проекте приглашаются молодые специалисты и студенты архитектуры, градостроительства и смежных направлений, связанных с проектированием и исследованием города.

Часть лекций будет доступна для всех горожан.

«Кураторы помогут участникам составить рекомендации по благоустройству и развитию улицы на основе проведенного исследования. Результаты курса городская администрация использует при разработке туристической концепции центра города», – отмечается в сообщении.

Записаться на курс можно 24 июня по ссылке: goo.su/RKDiS.