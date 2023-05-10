Челябинские бойцы, находящиеся в зоне СВО, провели экскурсию по своему блиндажу

Бойцы из Челябинской области, находящиеся в зоне специальной военной операции, показали, в какаих условиях они живут и что едят на завтрак.

Как видно на видео, при входе на деревянных ступенях стоят сапоги. Разуваются бойцы на пороге, чтобы поддерживать чистоту. Посередине комнаты есть небольшой проход, а по бокам установлены лежанки. Здесь же и кухонная зона – стол, прикрепленный к стене.

«Но завтракают парни, по возможности, на улице. Сегодня у них в меню овсяная каша из пакетов и чай», - рассказали в Общероссийском Народном фронте.

Южноуральские парни поддерживают форму. Для этого они соорудили импровизированную спортивную площадку из бревен и подручного материала. В непростых условиях парни живут и служат ради того, чтобы приблизить нашу Победу.