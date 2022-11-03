Челябинские добровольцы в зоне СВО ждут от своих командиров обратной связи

Из зоны проведения спецоперации по защите Донбасса приходит информация, что порядка в управлении войсками становится больше, а возникающие проблемы в подразделениях решаются оперативно. Однако в ряде случаев контрактникам, добровольцам и мобилизованным приходится сталкиваться с фактами безалаберности и равнодушия.

Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске сообщает, что к нему обратились бойцы 503-го полка. Это добровольцы из Челябинской области, которые уже не первый месяц находятся на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Ситуация, сложившаяся в подразделении, по словам военнослужащего, вызывает много вопросов и требует вмешательства вышестоящего командования. Это и вещевое довольствие, и питание, и медобслуживание, и сроки пребывания в зоне СВО...

– Мы, добровольцы, приехали сюда через Гудермес. Нам обещали, что в зоне СВО пробудем два месяца, а затем нас отправят в отпуск на месяц. А через три месяца нас уволят по окончанию контракта. В конце июля нас передали в 503-й полк, 3-й батальон, 8-ю роту. Понять не можем, на какое время мы зашли сюда. Комбат говорит, что до конца СВО, начальник штаба – до окончания контракта. Хотелось бы конкретики, – рассказал военнослужащий, не пожелавший назвать фамилию.

Также доброволец посетовал на скверное положение с тёплым обмундированием:

– Зимнюю одежду дали либо 60-го размера, либо 44-го. Сапоги резиновые выдали 38-го размера, на каблуке. Шанцевого инструмента нет. Аптечки для первого эшелона не дали – бинт и жгут только.

Остаётся надеяться, что это обращение будет рассмотрено столь же оперативно, как это наблюдается в последнее время, после назначения командующим генерала армии Суровикина. Ради примера можно привести проблему с питанием, которая имела место у бойцов батальона БАРС-13 «Русский легион». В частности, как сообщал их комбат с позывным Фомич, периодически куда-то пропадали положенные солдатам сухпайки-наборы «Армия России». Но после того, как проблема была обозначена и доведена до командования, служба снабжения заработала с пунктуальностью швейцарских часов.