Челябинские дорожники посыплют город солью

Челябинские власти предупредили горожан об обработке опасных участков солью, что связано с погодными условиями: по прогнозам синоптиков, предстоящей ночью температура воздуха опустится ниже нуля, пройдет мокрый снег.

«При необходимости подрядчики, оказывающие услуги по содержанию улично-дорожной сети, будет выполнять обработку противогололедными материалами опасных участков, спусков, подъёмов, мостовых сооружений и перекрестков», - сообщили в администрации Челябинска, подчеркнув, что все обработанные дороги будут очищены от снега и соли в установленные нормативные сроки.

Также городские власти напомнили, что использование противогололедных материалов в областном центре строго регламентировано и что проведение данных мероприятий находится на особом контроле.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны в пути. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, а также не создавайте помех снегоуборочной технике», - обратились власти к горожанам.

При возникновении нештатных ситуаций необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу комитета дорожного хозяйства Челябинска: 8 (951) 771-73-25.