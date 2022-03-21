21.03.2022
Челябинские дорожники посыплют город солью
21.03.2022
Ремонт моста через реку Миасс вблизи Першино начался, схема движения изменилась
21.03.2022
Алексей Текслер подписал постановление об увольнении руководителя аппарата омбудсменов
21.03.2022
Прокуратура Челябинска заступилась за жителей «умирающего» дома и заставила администрацию работать
21.03.2022
В Челябинской области на оздоровление детей в 2022 году направят более 250 миллионов рублей
21.03.2022
Генпрокуратура: россияне не должны нести наказание за использование Facebook и Instagram
Челябинские дорожники посыплют город солью
12.02.2022
Челябинские власти сообщили о ночной обработке опасных участков дорог реагентами
10.02.2022
Челябинские власти будут бороться с последствиями непогоды, посыпая остановки
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022
Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России
17.03.2022