Челябинские дворы меняют свой облик

В Челябинске продолжаются работы на шести дворовых территориях, расположенных на территории Центрального района. Их благоустройство стало возможным благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» и инициативным жителям, которые сами контролировали весь процесс от подачи заявки и подготовки проекта до приемки работ.

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Как сообщили в администрации Челябинска, в текущем году находятся в работе по этой программе дворы по адресам: улица Энгельса, 44 Г; улица 3-го Интернационала, 119, 119 А; проспект Ленина, 30; улица Энгельса, 75 А; улица Энгельса, 99; улица Курчатова, 25; улица Воровского, 34 А.

Здесь проведут ремонт дворовых проездов и тротуаров, организуют автопарковки, установят скамейки и урны, а также оборудуют спортивные и детские площадки.

Жители четырех дворов уже могут в полной мере оценить проведенное благоустройство, подрядчики выполнили весь объем работ.