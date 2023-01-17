Челябинские финансисты стали «Отличниками финансовой работы»

Три сотрудника министерства финансов Челябинской области удостоены почетных знаков «Отличник финансовой работы», учрежденных минфином России. Приказ о награждении подписал глава федерального ведомства Антон Силуанов.

Как сообщает пресс-служба минфина области, ведомственные знаки отличия за многолетний безупречный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей и профессиональное мастерство получили заместитель министра финансов области Иван Родионов, начальник управления организации исполнения бюджета в социальной сфере Елена Лобанова и замначальника отдела методологии межбюджетных отношений Наталья Топчиева.

«Звание «Отличника финансовой работы» очень почетно для финансистов – далеко не каждый представитель нашей профессии может его получить. И мы гордимся за наших коллег, их успехи, которые получают вот такую, вполне осязаемую, оценку и признание», – отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Кроме того, еще пять представителей регионального минфина награждены высшей ведомственной наградой Минфина России – Благодарностью министра финансов РФ.

«Смело могу утверждать, что каждый из награжденных сотрудников – верный своему делу финансист, посвятившей работе в минфине долгие годы. Это те люди, которых принято считать костяком коллектива, его крепкой основой и примером для сослуживцев. Рад, что их вклад в реализацию бюджетной политики области отмечен на столь высоком уровне», – подытожил Андрей Пшеницын.