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17.01.2023

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17.01.2023

Жители Челябинской области могут присоединиться к конкурсу открыток к 23 февраля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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17.01.2023 16:18

Челябинские финансисты стали «Отличниками финансовой работы»

Три сотрудника министерства финансов Челябинской области удостоены почетных знаков «Отличник финансовой работы», учрежденных минфином России. Приказ о награждении подписал глава федерального ведомства Антон Силуанов.

Как сообщает пресс-служба минфина области, ведомственные знаки отличия за многолетний безупречный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей и профессиональное мастерство получили заместитель министра финансов области Иван Родионов, начальник управления организации исполнения бюджета в социальной сфере Елена Лобанова и замначальника отдела методологии межбюджетных отношений Наталья Топчиева.

«Звание «Отличника финансовой работы» очень почетно для финансистов – далеко не каждый представитель нашей профессии может его получить. И мы гордимся за наших коллег, их успехи, которые получают вот такую, вполне осязаемую, оценку и признание», – отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Кроме того, еще пять представителей регионального минфина награждены высшей ведомственной наградой Минфина России – Благодарностью министра финансов РФ.

«Смело могу утверждать, что каждый из награжденных сотрудников – верный своему делу финансист, посвятившей работе в минфине долгие годы. Это те люди, которых принято считать костяком коллектива, его крепкой основой и примером для сослуживцев. Рад, что их вклад в реализацию бюджетной политики области отмечен на столь высоком уровне», – подытожил Андрей Пшеницын.

Министерство финансов Челябинской области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 13 января 2023 года, в клинике Южно-Уральского государственного медицинского университ
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В роддоме Челябинска установили рекорд в пятницу 13-го
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13.01.2023 12:00

Светлана Пеунова: вместо пути к солнцу – дорога к предательству

13.01.2023 11:33

Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество тех, кто уехал из РФ и открыто поддерживает нацистов

13.01.2023 11:16

Сегодня отмечается середина Святок

13.01.2023 11:06

В колонию отправлен свердловчанин, задержанный ФСБ Челябинской области

13.01.2023 11:04

КСП проверит Челябинскую наркологическую больницу

13.01.2023 10:58

«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся

13.01.2023 10:25

В России впервые выявлен новый субвариант ковида - «Кракен»

13.01.2023 09:59

В зоопарке Челябинска заболел кенгуру Джек