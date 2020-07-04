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Челябинские художники увековечат трудовой подвиг жителей родного города в годы Великой Отечественной

Общество
Сегодня, 00:05

Челябинские граффитисты готовят подарок столице Южного Урала по случаю присвоения почетного звания "Город трудовой доблести". 

Художники создают сложнейшее граффити, которое украсит будку на улице Красной. Работа будет завершена на следующей неделе.

"Задумка и эскиз сложные, но что это по сравнению с тем вкладом, который внес Челябинск в Победу?! Мы очень горды тем, что теперь мы - город трудовой доблести, и это наш подарок по случаю этого важного события", - рассказал художник Александр Слим.

Как сообщили в пресс-службе челябинской мэрии, граффитисты, молодежь из федерации хип-хоп культуры, начали огромную творческую работу, чтобы увековечить память о присвоении родному городу почетного звания. Поддержку творческой молодежи оказывает управление по делам молодежи Челябинска.

Напомним, статус города трудовой доблести в конце этой недели получили сразу две территории Южного Урала - Челябинск и Магнитогорск. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. 

Как отметил глава государства, заявки в российский оргкомитет "Победа" поступили от 28-ми городов страны. Челябинск и Магнитогорск, жители которых внесли значительный вклад в завоевание Великой Победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, получили почетное звание в числе первых двадцати территорий. 

 

 

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