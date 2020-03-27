Челябинские парки и зоопарк закроют на неделю

В Челябинске с 28 марта по 5 апреля будут закрыты для посещения парк имени Гагарина, горсад имени Пушкина, Сад Победы, парк «Металлург» и зоопарк.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Мер связаны с тем, чтобы сократить пребывание горожан в общественных местах для борьбы с распространением коронавируса.

Также в эти дни будет прекращена работа розничной торговли, кроме аптечных сетей и магазинов, которые торгуют продуктами питания и товарами первой необходимости. Продолжится только онлайн-торговля. На этот период останавливается работа кафе, ресторанов, фитнес-залов и других подобных объектов. Закрыты музеи, библиотеки, кинотеатры и театры. Приостановлен плановые приемы в стоматологиях.