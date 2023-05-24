Челябинские школьники будут питаться в летних лагерях бесплатно

Юные челябинцы в 2023 году будут питаться в городских пришкольных летних лагерях бесплатно.

Двухразовое питание предусмотрено для всех детей - вне зависимости от наличия или отсутствии льготной категории.

Решение освободить челябинских родителей от платы за питание детей-школьников в летний период приняла мэр Наталья Котова.

Как отмечают в пресс-службе администрации города, нынешним летом лагеря с дневным пребыванием будут работать на 158 площадках (почти во всех школах и в двух учреждениях дополнительного образования).

«Все смены будут профильные, тематику выбрали сами образовательные организации», - рассказали в мэрии.

Напомним, Уральский комбинат питания рассказал о вкусных новинках этого лета.