Юные челябинцы отведают новые блюда в городских лагерях дневного пребывания

АО «Уральский комбинат питания» летом этого года будет обеспечивать двух- и трехразовым питанием школьников Челябинска в городских лагерях дневного пребывания.

Для более эффективного оздоровления детей этим летом в традиционном меню впервые появятся новые блюда, рецептуру которых разработали специалисты Уральского комбината питания. В качестве ингредиентов были использованы не самые востребованные за столами у детей продукты: овощи, рыба и мясо, но приготовленные как гастрономические «шлягеры» массового общепита. Блюда одобрили и сами дети, и их родители, и эксперты министерства здравоохранения Челябинской области и Роспотребнадзора.

Дегустация состоялась в рамках презентационного мероприятия в апреле этого года при участии делегаций школ всех районов Челябинска. Попробовав новые блюда, участники презентации проголосовали за наиболее понравившиеся в специально подготовленных анкетах. Победителями стали такие яства, как рыбка золотистая в сырной корочке, биточки рыбные «Чикен-фиш» с куриной грудкой, митболы «Ориджинал» (говядина, свинина, сердце говяжье), ленивые голубцы с куриным фаршем и рисом, азу из филе грудки цыпленка.

Высокие оценки также получили пельмени «Селяночка», жаркое «Пикантное», чикен-гамбургер, фиш-гамбургер, фриттата «Морская». Каждое из этих блюд соответствует всем требованиям, предъявляемым к детскому питанию.

Стоимость наборов продуктов определена решением межведомственной комиссии в размере 159,85 рубля при двухразовом питании и 205,85 рубля - при трехразовом.

Как отмечают в АО «Уральский комбинат питания», требование о выполнении натуральных норм продуктов неизменно сохраняется на период летней кампании как соблюдение всех условий качественного питания школьников.

Массово новые блюда войдут в меню школьных столовых с начала нового учебного года, так что детям, которые будут ходить в городские лагеря, повезло – они смогут оценить новинки раньше сверстников. Информационные письма по поводу изменений в меню Уральский комбинат питания уже направил директорам школ на согласование.

Отметим, к предстоящей летней оздоровительной кампании предприятие полностью готово – все необходимые мероприятия проведены в соответствии с требованиями и рекомендациями межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних, действующей при правительстве Челябинской области, а также на основании распоряжений министерства образования и науки региона и комитета по делам образования Челябинска.