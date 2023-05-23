23.05.2023
Житель Каслей, вернувшись из зоны СВО, погасил огромный долг по алиментам
23.05.2023
Николай Кожевников объявил о старте ремонта двух «убитых» дорог в Металлургическом районе
23.05.2023
Осужден подпольный оружейник из Чебаркуля, задержанный ФСБ
23.05.2023
Южноуральцы смогут передать привет родным из Парижа
23.05.2023
В Челябинске на месяц закрыли движение по улицы Клары Цеткин
23.05.2023
Спасатели выловили плывущее по реке Урал тело
Юные челябинцы отведают новые блюда в городских лагерях дневного пребывания
Этим летом школьники будут вкушать «Селяночку», оригинальные митболы и «морскую» фриттату
06.04.2023
В Челябинске и Еманжелинске определят школы, где детское питание организовано лучше всего
30.03.2023
Челябинские родители продолжают следить за качеством питания своих детей в школах
16.02.2023
«Шефы» из школьной столовой
25.11.2022
Челябинская школьная столовая вошла в десятку лучших по России
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023