Челябинские таможенники не дали «улететь» чучелам редких птиц в Казахстан

Челябинские таможенники не допустили вывоз с территории России чучел редких птиц: белой (полярной) совы и бородатой неясыти.

Специфичный товар находился в составе сборного груза автомобиля, направлявшегося из Кирова в Алма-Аты. В товаросопроводительных документах чучела птиц не значились.

«По заключению таможенного эксперта образцы чучел полярной совы и бородатой неясыти подпадают под действие Конвенции о международной торговли видами фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения», - отметил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев. –

Перемещение товаров этой категории через государственную границу Российской Федерации возможно с разрешения Росприроднадзора. На требования таможенников перевозчик разрешительных документов не предоставил.

Чучела сов задержаны Челябинской таможней. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за несоблюдение запретов на вывоз товаров из Российской Федерации.