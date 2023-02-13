13.02.2023
Челябинские таможенники не дали «улететь» чучелам редких птиц в Казахстан
13.02.2023
В Челябинске объявили аукцион на благоустройство сквера в 55-м микрорайоне
13.02.2023
Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло на треть
13.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 февраля (18+)
13.02.2023
Задержан еманжелинец, избивший администратора сауны
13.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась легковушка
Челябинские таможенники не дали «улететь» чучелам редких птиц в Казахстан
31.01.2023
Узбекистан сместил Турцию со второго места по экспорту продукции из Челябинской области
30.01.2023
Нового руководителя Челябинской таможни представили губернатору
24.01.2023
Назначен новый руководитель Челябинской таможни
18.01.2023
Челябинские таможенники передали социальным центрам 40 тонн сахара
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023