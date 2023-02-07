Челябинские таможенники оставили россиян без орехов

Более 20 тонн грецких орехов вернули в Казахстан челябинские таможенники. Грузовое транспортное средство выявили сотрудники мобильной группы в районе пункта пропуска Бугристое на российско-казахстанской границе.

Согласно товаросопроводительным документам груз следовал в Волгоград в адрес индивидуального предпринимателя. Однако, как выяснили таможенники, получатель реализацией продуктов питания не занимается и к ввозимому товару отношения не имеет.

Сотрудники Челябинской таможни признали поставку фиктивной и возвратили транспортное средство с грецкими орехами на территорию Республики Казахстан.

«За январь 2023 года мобильной группы выявили более 60 транспортных средств с признаками фиктивной поставки перевозимых товаров. Общий вес товаров составил свыше 1100 т. В основном это плодоовощная продукция, легальность ввоза которой и безопасность не подтверждается как сопроводительными документами, так и заявляемыми характеристиками товаров», – отметил Денис Цымбал, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни.