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С газоном и без ларьков

Челябинские власти начали практиковать комплексный подход к реорганизации работы ларьков

Общество
Сегодня, 14:12
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинские власти начали практиковать комплексный подход к вопросу реорганизации работы торговых павильонов.

Сегодня, 22-го мая, глава города Наталья Котова побывала на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина, отметив, что данный участок города без ларьков стал выглядить намного лучше.

"Вот яркий пример того как может выглядеть улица без ларьков. По-моему, разница очевидна", - констатировала градоначальница на своей официальной странице в Инстаграм.

Она рассказала, что сейчас, при комплексном подходе к реорганизации работы павильонов, городские власти сначала договариваются с владельцами торговых точек о переезде на законные места при условии, что те приведут свои ларьки в соответствие с дизайн-кодом.

Затем, по словам Натальи Котовой, городские чиновники оперативно решают вопрос благоустройства освобожденной территории.

"В данном случае на месте бардака появился красивый газон и были высажены новые деревья", - порадовалась Наталья Петровна.

Начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов уточнил, что новые деревья - это шаровидные ивы. 

Преображение этой территории он прокомментировал так: "Идея Котовой, исполнение администрации города и сети ресторанов быстрого питания".

Владимир Сафонов отметил, что челябинские бизнесмены сегодня понимают, что такое зеленое соседство им гораздо выгодней, чем безобразные киоски.

Подписчики Натальи Котовой в Инстаграм активно комментируют перемены. Этот пост, появившийся сегодня днем, уже собрал около тысячи "лайков".

"Круто! Нужно больше зелени"; "Это очень здорово! Очень красиво! Еще бы везде такой газон!"; "Намного приятнее!"; "Отлично! Спасибо Вам за положительные изменения!"; "Разница колоссальная! Отличное решение, благодарим!"; "Очень классно, ждем, пока будет так везде!" - положительная реакция горожан в данном случае, несомненно, является преобладающей. 

По мнению некоторых, получилось хорошо, но неидеально.

"Все красиво, спасибо, но отчего нужно два уровня бордюрного камня оставлять - загадка. За мелочи глаз цепляется сильно", - заявил пользователь rom.dem.

Обозначают по традиции челябинцы и проблемы, в том числе приглашают Наталью Котову посетить адрес: Сталеваров, 66, где "киосков море". Пользователь sergeiy2004 пожаловался, что ларьки здесь обещают убрать два года, но вместо этого все время "новые подвозят".

Просят Наталью Петровну и навести порядок на улице Агалакова, а также разобраться с происходящим в Шаголе:

"Шаголу и ЧВВАКУШу не хватает Вашего внимания! Дороги - их отсутствие, ларьки - чрезмерное присутствие, тротуары - отсутствие, дворы в запустении, лесопосадки - без многолетнего ухода, заросшие деревья и кустарники", - пожаловалась dashonok_mc.

"А можно еще их (ларьки) убрать из новых районов? Видимо, после того, как их выгнали с улиц, они все решили переехать во дворы и придомовую территорию "Академ Риверсайда"! - прокомментировала пост Натальи Котовой ksusha_yakovenko.

Аналогичная проблема существует, как оказалось, и по адресу: Комсомольский проспект, 69. Наталье Котовой написали, что там все ларьки с проспекта перетащили во дворы, где теперь бегают крысы.

Перемещаются торговые объекты и по территории в районе областного суда. С одного места у дороги по улице 3 Интернационала их убрали, однако некоторые из них вернулись практически туда же. Один, например, так и остался стоять параллельно проезжей части, только чуть поодаль от прежнего места, второй установили в тени деревьев (видимо, чтобы меньше бросался в глаза) - и не параллельно, а перпендикулярно дороге.

Так что и в случае с ларьками на Комсомольском проспекте-Чичерина кто-то думает (может, быть лично наблюдал возвращение однажды убранных киосков на насиженные места), что невзрачные конструкции обязательно вернутся обратно - под покровом ночи. Такое действительно в городе бывало не раз.

Прозвучало и мнение, что ларьки, убираемые с одних мест, вообще не нужно перевозить на другие, потому что киоски - наследие 90-х, и в "дне сегодняшнем в них нет никакой необходимости".

В общем, сколько людей, столько и мнений. Радует, что нынешняя администрация Челябинска действительно старается работать и оперативно делится результатами своей деятельности с населением и что жители не остаются равнодушными к переменам. Проявляя искренний интерес к происходящему в родном городе, челябинцы сигнализируют властям об имеющихся проблемах, критикуют их за промахи и благодарят за то, что действительно получается хорошо.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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