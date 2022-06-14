Челябинские власти объявили аукцион по реконструкции очистных сооружений

В Челябинске муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» объявило электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений городской канализации (I этап - сооружения механической очистки, IV этап - сооружения обработки осадков).

Начальная максимальная цена контракта превышает 1,5 миллиарда рублей. Закупка размещена на электронной торговой площадке РТС-тендер. Прием заявок проводится до 20-го июня текущего года. Победителю аукциона предстоит выполнить работы до 31-го мая 2024-го.

В пресс-службе администрации Челябинска напомнили, что задачу провести реконструкцию очистных сооружения поставил губернатор Алексей Текслер. При его участии заявка Челябинской области была одобрена на федеральном уровне - правительственной комиссией по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Фонд национального благосостояния выделил региону льготный заем на один миллиард 200 миллионов рублей, еще около 300 миллионов будут направлены из областного бюджета и средств МУП «ПОВВ» Челябинска.

Реализация проекта позволит решить серьезную проблему – устранить неприятный запах и улучшить состояние воздухав мегаполисе.