Челябинские власти поблагодарили «Боевое братство» за воспитание подрастающего поколения

Челябинские власти поблагодарили южноуральских представителей общероссийской некоммерческой организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» за серьезный вклад в воспитание подрастающего поколения.

Встреча с «Боевым братством» состоялась в администрации Челябинска вчера, девятого декабря, в День Героев Отечества. В числе почетных гостей, приглашенных мэрией, были лидеры данной общественной организации из Центрального района областного центра Андрей Нестеров и Андрей Корыстин, который также является председатель наблюдательного совета Уральского центра патриотических, спортивных и молодежных инициатив «Альфа».

Подарки членам «Боевого братства» - вкусные корзины - вручил начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями челябинской мэрии Вячеслав Борисов. От лица администрации города он выразил представителям общественной организации признательность за работу с молодежью.