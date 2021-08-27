Челябинские власти прислушались к жалобам жителей и начали ремонт Енисейской

В Челябинске начали ремонтировать улицу Енисейскую от поворота на Копейское шоссе до железнодорожного переезда.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, в адрес администрации города поступало огромное количество жалоб на эту дорогу, которая хоть и проходит через промзону, но ведет к многочисленным садам и поселкам, а также к микрорайону Чурилово.

Сумма контракта составляет почти 25 миллионов рублей. Срок завершения работ - до 20 сентября 2021 года.

Перед основными работами была проведена расчистка обочин от мусора и проложены две водопропускные трубы. В зоне постоянного подтопления прочищен водоотводной кювет, дорожные отметки будут подняты в этом месте примерно на 25 сантиметров.