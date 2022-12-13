Челябинские власти запланировали реконструкцию дороги в Чурилово

Челябинские власти запланировали реконструкцию участка дороги по улице Линейной в поселке Чурилово (Тракторозаводский район). Речь идет об участке между проспектом Ленина и улицей Самохина, включая перекресток Линейной с улицей 1-й Эльтонской.

Закупка размещена накануне, 12 декабря. Начальная цена контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции автомобильной дороги на Линейной составляет 34 миллиона 856 тысяч рублей. Заявки принимаются до 20 декабря. Победитель электронного аукциона будет определен 22 декабря. Согласно условиям контракта, разработку проектной документации необходимо будет закончить в срок до пятого декабря 2024 года.

Проект реконструкции должен быть разработан в соответствии со схемой развития улично-дорожной сети Челябинска. Сколько в результате реконструкции на Линейной появится полос, предстоит определить проектировщику. Известно, что ширина пешеходной части тротуара должна быть не меньше трех метров, велодорожек - не меньше двух метров. Кроме того, при разработке проектной документации необходимо предусмотреть устройство наружного освещения, дождевой канализации, элементов озеленения.

«При выявлении коммуникаций, попадающих в границы проезжей части запроектировать их переустройство или защиту», - отмечается в техзадании.

Напомним, о необходимости расширения дороги на улице Линейной в Чурилово глава Челябинска Наталья Котова заявляла еще в августе 2020 года, в ходе совместного выезда в микрорайон с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. После, на аппаратном совещании в администрации города, мэр назвала ориентировочные сроки начала проектирования Линейной – 2022 год, и отметила, что неплохо было бы попасть с этой дорогой в программу «Стимул», так как объект явно получится дорогим – с выносом сетей.

«Нужно посмотреть, за счет чего мы можем увеличить Линейную. И начать проектировать. С правой стороны, если проехать, - объекты нашего ЧТЗ. В эту сторону увеличение если и возможно, то очень небольшое. С левой стороны идет линия освещения. Нужно принимать взвешенное решение. Назрело оно давно - улица узкая», - отмечала летом 2022 года Наталья Котова.