Челябинские врачи успешно провели роды у пациентки с раком шейки матки третьей стадии

В Челябинске 27-летняя пациентка с раком шейки матки третьей стадии родила дочку. Экстренное кесарево сечение девушке сделали в областном центре онкологии и ядерный медицины. Врачам удалось спасти обеих – и девочку, и ее маму.

После того как малышка появилась на свет (а весила она всего 480 граммов), врачи провели ее маме Алене эмболизацию маточных артерий с двух сторон.

Как рассказали в пресс-службе центра онкологии и ядерной медицины, у жительницы Челябинска уже есть ребенок – сын. На учет по беременности она встала на восьмой неделе, а о спрогресировавшем за это время онкозаболевании узнала на шестом месяце.

«Приехали с мужем на работу, и у меня началось кровотечение. На скорой доставили в роддом второй городской больницы. Думали, что выкидыш, но УЗИ показало, что ребенок жив. Кровотечение остановили, а дальнейшее обследование подтвердило, что у меня рак шейки матки. Через четыре дня после выписки попала в больницу снова, не успев дойти до онколога. На этот раз меня привезли в областной перинатальный центр, где совместно со специалистами онкоцентра приняли решение оперировать. Объяснили, что хотят продлить жизнь», - рассказала Алена.

Симультанную (так называют одновременное выполнение двух или нескольких самостоятельных хирургических вмешательств) операцию провели специалисты ГАУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» и ГБУЗ «Областной перинатальный центр» (ОПЦ). Случай уникален тем, что роды принимали в стенах непрофильного учреждения — в ангиографической операционной онкоцентра. Такое решение было принято врачебным консилиумом с учетом распространенности опухолевого процесса у пациентки и угрозы кровотечения.

Первым этапом стало кесарево сечение. Новорожденную дочку Алены сразу перевезли в кювезе в реанимационное отделение ОПЦ, дальше матери провели ушивание матки.

«Сложность ситуации состояла в том, что у пациентки было непростое, достаточно быстро прогрессирующее онкологическое заболевание. Это привело к клинике кровотечения, поэтому перед нами стояла двуединая задача - сохранить жизнь и здоровье молодой мамы и дать шанс на жизнь ее малышу. Проводились неоднократные консилиумы, обсуждались течение, тактика, варианты ведения пациентки. Поскольку кровотечение было связано с основным заболеванием, родоразрешение решили проводить в условиях онкоцентра», - рассказал заместитель главного врача областного перинатального центра по гинекологии и хирургии, врач высшей категории, заслуженный врач РФ Алексей Фортыгин.

Дальше перед врачами стояла задача спасти мать: для этого нужно было буквально перекрыть питание злокачественному новообразованию.

«После родоразрешения выполнили эмболизацию артерий с двух сторон, так как у пациентки был высокий риск необратимого кровотечения. Оно могло привести к летальному исходу. Операция прошла успешно, с минимальной кровопотерей», - рассказал специалист по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, хирург-онколог ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ» Яков Гнатюк.

При эмболизация маточных артерий эффект достигается за счет перекрытия кровотока к опухоли с помощью специального препарата, который вводится в артерии матки по тонкой трубке (катетеру) через бедренную артерию. Препарат содержит мелкие шарики (эмболы), которые перекрывают сосуды и нарушают питание злокачественного новообразования.

«Не каждая больница может поделиться таким опытом, потому что редко когда у пациентки имеется заболевание рака шейки матки, которое не подлежит хирургическому вмешательству из-за стадии, плюс беременность. Уникален и сам момент: родоразрешение было проведено не просто в обычной операционной, а в рентгеноперационной, которую за считанные часы переоборудовали в гибридную. Решение было принято в пользу пациентки. Транспортировать ее после родоразрешения из ОПЦ в онкоцентр было бы рискованно», - отметил Яков Гнатюк.

Проводить данное хирургическое вмешательство с сохранением беременности также невозможно. Это привело бы к нарушению питания плаценты, что губительно для плода.

Операция длилась несколько часов в присутствии пяти бригад. Работали две бригады хирургов, две - анестезиологов и одна бригада неонатологов со своей медицинской сестрой.

Малышка, которую родители назвали Евой, появилась на свет на 24-й неделе, весила всего 480 граммов. После нескольких месяцев, проведенных в больнице, девочка уже выписана домой. Сейчас ей четыре месяца.

«Состояние ребеночка стабильно. Ева в конце ноября выписана домой, соответствует своему гестационному возрасту. Практически ничем не отличается от доношенного новорожденного. В ЧОДКБ ей была проведена операция на глазки. Девочка видит, слышит, выражает положительные эмоции, активно улыбается папе. Обычно дети, рожденные с таким экстремально низким весом, несколько месяцев находятся в реанимации. Ева достаточно быстро вышла из этого состояния. Когда ее в возрасте двух месяцев при весе около двух килограммов перевели к нам из ОПЦ, она еще была кислородзависима, но благодаря эмоциональной поддержке бабушки быстро начала дышать и питаться самостоятельно. Обычно временные рамки для таких деток ставят в два-три месяца, у нее это произошло в течение трех недель. Прогнозы при грамотной реабилитации со стороны родителей у ребенка хорошие», - рассказала заведующая отделением новорожденных ГАУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», врач высшей квалификационной категории Дина Погосова.

На сегодняшний день мама Евы восстановилась, прошла несколько циклов химиотерапии. В настоящее время Алена завершает прохождение курса лучевой терапии. Накануне выписки из онкоцентра главный врач ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ» Дмитрий Ростовцев поздравил девушку с наступающим Новым годом и передал для ее маленькой дочки подарок.

«В онкоцентре роды проходили впервые. Рад, что тяжелая ситуация вот таким образом завершается: и ребенок хорошенький, и у вас все протекает нормально. Чувствуем ответственность, поэтому будем держать вас в поле зрения», - сказал Дмитрий Ростовцев.

А пока маленькая Ева, которая весит уже больше 3,3 килограмма, ждет возвращения мамы домой вместе с папой и старшим братом.