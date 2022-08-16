16.08.2022
Челябинских перевозчиков штрафуют за нарушение расписания
16.08.2022
В Курчатовском районе появится новое место отдыха для семей с детьми
16.08.2022
На автодороге Челябинск-Новосибирск загорелся автомобиль
16.08.2022
Полицейский спас челябинку от бешеной собаки
16.08.2022
Музей Победы приглашает южноуральцев на онлайн-программу ко Дню фронтовой собаки
16.08.2022
К 100-летию Федора Серебровского: Исторический музей готовит выставку об архитекторах эпохи
Челябинских перевозчиков штрафуют за нарушение расписания
06.06.2022
В Челябинске продлили ограничение движения «пятерки» и «шестерки» по улице Горького
06.06.2022
В Челябинске объявлены аукционы для обслуживания автобусных маршрутов
21.05.2022
В воскресенье автобусы на северо-западе Челябинска будут ходить по-другому
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022