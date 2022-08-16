Челябинских перевозчиков штрафуют за нарушение расписания

Челябинские перевозчики нарушают сводное расписание и выводят на линию меньше транспорта, чем необходимо.

К такому выводу пришли представители контрольно-ревизионной службы ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в период с восьмого по 12-е августа проведя проверочные мероприятия с целью контроля за качеством работы перевозчиков.

В общей сложности в этот период было проверено 36 маршрутов, 129 транспортных средств. Сумма наложенных за выявленные нарушения штрафов составила 122 тысячи рублей.

Среди основных нарушений, кроме прочего: не все водители открывают переднюю дверь, не везде есть терминалы безналичной оплаты проезда. Также были выявлены факты нарушений сводного расписания, несоответствие количества находящихся на линии транспортных средств заявленному, наличие несанкционированной рекламы, внешние и внутренние нарушения подвижного состава.