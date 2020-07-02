Челябинским автомобилистам запретили парковаться рядом с «педом»

Челябинским автомобилистам запретили парковаться рядом с педагогическим университетом.

Стоянка на Свердловском проспекте, через дорогу от вуза, теперь под запретом круглые сутки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Раньше запрет действовал в период с семи до 11-ти часов утра.

Городские власти просят автомобилистов быть внимательными.