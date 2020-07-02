Челябинским автомобилистам запретили парковаться рядом с «педом»
Общество
Сегодня, 17:24
Челябинским автомобилистам запретили парковаться рядом с педагогическим университетом.
Стоянка на Свердловском проспекте, через дорогу от вуза, теперь под запретом круглые сутки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Раньше запрет действовал в период с семи до 11-ти часов утра.
Городские власти просят автомобилистов быть внимательными.
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