Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей

Отличники и активисты школы №94 челябинского поселка Аэропорт, а также дети-инвалиды и их родителями накануне Дня защиты детей, 31-го мая, побывали в гостях у обитателей зоопарка.

Экскурсию для ребят организовали депутат городской думы Челябинска, представитель партии «Справедливая Россия – За Правду» Владимир Корнев совместно с «Сильной Россией», Союзом Добровольцев России, Гражданским комитетом России и обществом инвалидов Металлургического района.

Как отмечает Владимир Корнев, дождь не помешал юным и взрослым гостям получить удовольствие от похода в челябинский зоопарк.

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По его словам, особенно удивили ребят бурые медведи, устроившие игру в водное поло в своем небольшом бассейне, тогда как их белые собратья в это время мирно спали, тем самым дивив посетителей еще больше, ведь именно белые медведи особенно любят поплавать.

Челябинский зоопарк – то место, где можно наблюдать каждодневную заботу человека о животных. В стенах учреждения хорошо живется и птицам, и зверям. Это настоящий зоодом для представителей фауны, многие из которых за последнее время обзавелись в стенах учреждения потомством, что является прямым подтверждением того, что животным тут хорошо.

«Наш мир - единая экосистема, однако ответственность за будущее планеты Земля лежит именно на человеке. И ребята, посетившие дом зверей, отлично усвоили эту мысль», - отмечают организаторы.

Отметим, ранее при поддержке Владимира Корнева, являющегося руководителе федерального направления программы «Равные возможности» Союза Добровольцев России, движения «Сильная Россия», общества инвалидов Металлургического района Челябинска для детей, ветеранов и людей с ограниченными возможностями состоялась увлекательная и богатая впечатлениями экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала, и удалась она на славу.

История Челябинска, выросшего из Оренбургской губернии, многообразие уральской природы, огромное количество исторических экспонатов, образцы уникальных промыслов – все это произвело на студентов Южно-Уральского многопрофильного колледжа и учеников школы №94 большое впечатление.

Ребята так заинтересовались увиденным, что обошли с экскурсией все выставочные экспозиции музея. Зашли даже на крышу Восточной башни, где тоже разместились экспонаты,к тому же с нее открывается панорамный вид на центр Челябинска.

Директор музея Владимир Богдановский принял эту группу учащихся совершенно бесплатно.