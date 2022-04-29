Челябинским ветеранам Великой Отечественной войны вручат именные открытки с Днем Победы

В Челябинске ветеранам Великой Отечественной войны вручат именные открытки с Днем Победы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, поздравления с 9 Мая за подписью главы Челябинска Натальи Котовой доставляют на домашние адреса инвалидов, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников фашизма, членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны и челябинцев, работавших в тылу.

По информации мэрии, 130 инвалидов и участников Великой Отечественной получат единовременное социальное пособие из средств городского бюджета в размере пять тысяч рублей.