Челябинский «Апостол» говорит огромное спасибо всем землякам за доставленную на передовую помощь

Бойцы челябинского батальона «Апостол», принимающего участие в специальной военной операции, получили гуманитарную помощь от Народного фронта.

Благодарные воины записали видеописьмо, в котором говорят всем причастным огромное спасибо, и просят разрешения поделиться продуктами и вещами с другими батальонами своего полка – теми, что расположены по соседству. Часть лекарств и продуктов будет передана мирным жителям – эту приятную миссию исполнит командир «Апостола».

Данная партия гуманитарной помощи была собрана в октябре. Народный фронт, в свою очередь, благодарит каждую неравнодушную организацию и каждого жителя Челябинской области в отдельности за вклад в сбор продуктов, медикаментов и вещей для бойцов, находящихся в зоне СВО.

«Наши парни обеспечены едой, вещами, спальниками, техникой, и это еще не все. Вторая машина в пути!» - отмечает ОНФ в Челябинской области.

В общей сложности удалось собрать 15 тонн гуманитарной помощи.

«Все это сделали мы с вами. Работаем дальше», - Народный фронт не собирается прекращать поддержку земляков, находящихся на передовой.