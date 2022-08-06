Челябинский бизнесмен, давший взятку вице-мэру Извекову, заплатит штраф в 13,5 миллиона рублей

Советский районный суд Челябинска признал виновным директора коммерческой фирмы «Суворов АйТи» Вячеслава Бежина в совершении преступления, предусмотренного статьей «Дача взятки должностному лицу в крупном размере». Суд приговорил его к штрафу в размере 13,5 миллиона рублей.

В 2021 году Бежин был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области за передачу части взятки в сумме 225 тысяч рублей из обещанных 450 тысяч рублей вице-мэру Челябинска Олегу Извекову за оказание содействия в заключении муниципального контракта на сумму три с половиной миллиона рублей по поставке оборудования в МФЦ Челябинска.

Напомним, государственный обвинитель запросил восемь лет лишения свободы директору и учредителю ООО «Суворов АйТи» Вячеславу Бежину за взятку экс-вице-мэру Челябинска по экономическому развитию Олегу Извекову. Он признал вину и раскаялся. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, суд приговорил Бежина к штрафу в размере 13,5 миллиона рублей.

Ранее Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении Олега Извекова, признанного виновным во взяточничестве.

Изначально экс-чиновнику грозил штраф в размере 33,5 миллиона рублей. В результате сумма штрафа была снижена с учетом содержания Извекова под стражей – до 22,5 миллиона рублей.

Также бывшему заму Натальи Котовой суд запретил занимать должности на государственной службе сроком на четыре года.