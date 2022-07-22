Челябинского бизнесмена хотят посадить на восемь лет за взятку Извекову

Государственный обвинитель запросил восемь лет лишения свободы директору и учредителю ООО «Суворов АйТи» Вячеславу Бежину за взятку экс-вице-мэру Челябинска по экономическому развитию Олегу Извекову. По мнению гособвинителя, отбывать наказание бизнесмен должен в колонии строгого режима, а также - заплатить девятимиллионный штраф.

В прениях по уголовному делу в отношении Бежина прокурор выступил в Советском районном суде южноуральской столицы сегодня, 22-го июля. Как напоминает пресс-центр прокуратуры региона, бизнесмен обвиняется по пункту «б» части четвертой статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в крупном размере».

В суде установлено, что в июне прошлого года Бежин передал Извекову часть взятки – 225 тысяч рублей – за содействие в заключении муниципального контракта на сумму три с половиной миллиона рублей.

«Подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся», - отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, в отношении признанного виновным во взяточничестве Олега Извекова Советский районный суд Челябинска вынес приговор в июне этого года.

Изначально экс-чиновнику грозил штраф в размере 33-х с половиной миллионов рублей. В результате сумма штрафа была снижена – с учетом содержания Извекова под стражей – до 22-х с половиной миллионов рублей.

Также бывшему заму Натальи Котовой суд запретил занимать должности на государственной службе сроком на четыре года.