22.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23, 24 и 25 июля
22.07.2022
Полиция остановила: мошенница «сняла порчу» почти за 150 тысяч
22.07.2022
Продукция ИК-18 Магнитогорска снова признана одной из лучших в Челябинской области
22.07.2022
Приставы проконтролировали: с козырька подъезда был убран самовольный «скворечник»
22.07.2022
Осужденный из Копейска поборолся за победу во всероссийском чемпионате по шахматам
22.07.2022
О новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал
Челябинского бизнесмена хотят посадить на восемь лет за взятку Извекову
10.06.2022
Бывший заместитель главы Челябинска оштрафован на 22 миллиона рублей
18.10.2021
Извекова выпустили из СИЗО
19.08.2021
Бывший вице-мэр Челябинска Олег Извеков останется в СИЗО
14.04.2021
Вице-мэр Челябинска лето встретит в СИЗО
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
21.07.2022
Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте
20.07.2022
Овощные теплицы без вредных удобрений - от кого это зависит
20.07.2022
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
19.07.2022