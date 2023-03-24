24.03.2023
В ЮУрГГПУ в весенние каникулы пройдут «Университетские смены»
24.03.2023
«Единая Россия» и правительство РФ обеспечили стабильность основных сфер в условиях санкций
24.03.2023
Челябинский цинковый завод развивает реверс-инжиниринг
24.03.2023
В зеркальную дату марта в Челябинской области родилось 224 новые семьи
24.03.2023
В 2023 году в Челябинской области обновят почти 80 километров М-5 «Урал»
24.03.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы по Комсомольскому проспекту ходить не будут
Челябинский цинковый завод развивает реверс-инжиниринг
21.03.2023
Сборная Челябинского цинкового завода заняла первое место в областных соревнованиях по лыжным гонкам
28.02.2023
На ЧЦЗ металлурги России обменялись опытом, обсудили перспективы и тренды горячего цинкования
21.02.2023
Работники Челябинского цинкового завода стали победителями всероссийского «Инженера года»
06.02.2023
Челябинский цинковый завод посетили представители экологической общественности
Текслер: На Южном Урале сложилась крепкая, эффективная система образования
23.03.2023
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023