Челябинский цинковый завод улучшает условия труда работников

На Челябинском цинковом заводе завершилось строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха.

Новое трехэтажное здание по праву можно назвать образцом промышленной эстетики – проектом учтены достаточные площади душевых помещений и раздевалок, сауна, приточно-вытяжная вентиляция ящиков для спецодежды, комфортные кабинеты и зал для совещаний на 45 человек. Корпус рассчитан на 300 человек рабочего и руководящего персонала цеха. Для всех сотрудников вельц-цеха в новом АБК предусмотрены комфортные бытовые условия.

«Создание современных, безопасных и комфортных рабочих мест является неотъемлемой частью программы по повышению культуры производства на нашем заводе, - отметил директор АО «ЧЦЗ» Павел Избрехт. – Здание АБК оснащено современным оборудованием и включает все необходимое для работы и отдыха сотрудников. Комфортные условия работы позволяют значительно повысить производительность труда».

«Улучшение бытовых условий имеет огромное значение, ведь почти 90 % выполнения производственного плана зависит от того, с каким настроением человек идет на работу, в каком состоянии находится его рабочее место», - подчеркнул директор по работе с персоналом и административным вопросам Константин Розенберг.

Административно-бытовой корпус отвечает всем требованиям безопасности и энергоэффективности за счет применения в строительстве новейших технологий и материалов. Комплекс оснащен современными системами освещения, вентиляции и кондиционирования. При возведении нового АБК было смонтировано 19 километров коммуникаций, использовано более 8 тысяч кубов строительных материалов. Общая площадь здания – 1986 м2