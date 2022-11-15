В Челябинскую область пришел «кадровый голод»

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала, как за последний месяц изменилась конкуренция за рабочие места в Челябинской области. В регион пришел кадровый голод.

Сегодня на одну вакансию в Челябинской области приходится всего 3,6 активных резюме – это пониженный уровень конкуренции в пользу соискателя.

Нормой на рынке труда считается показатель, равный пяти-шести резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными.

Показательно, что на протяжении последних четырех месяцев уровень конкуренции за рабочие места становится все ниже: так, еще в июле на вакансию приходилось 4,1 резюме. Можно говорить о том, что в регионе постепенно нарастает кадровый голод.

«Это непростая ситуация в первую очередь для работодателей. Снова обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года, разрыв между спросом и предложением по-прежнему колоссальный. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена», - комментирует главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Наиболее высокий уровень конкуренции в регионе наблюдается в профессиональной сфере «Юристы» (7,4 резюме на вакансию). Также конкуренция превышает средние показатели в сферах «Административный персонал» (4,8), «Управление персоналом» (4,3), «Страхование» и «Бухгалтерия» (по 3,9) – впрочем, во всех этих случаях показатель находится в границах нормы.

При этом сразу семь профессиональных сфер испытывают ярко выраженный кадровый дефицит - на одну вакансию там приходится меньше одного резюме: «Банки, инвестиции, лизинг» (0,7), «Строительство, недвижимость» (0,6), «Рабочий персонал» (0,6), «Добыча сырья» (0,3), «Госслужба, НКО» (0,2), и «Домашний персонал» и «Консультирование» (по 0,1).