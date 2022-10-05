Челябинский депутат Виталий Паутов поздравил педагогов с Днем учителя

Сегодня, пятого сентября, российские педагоги отмечают профессиональный праздник, принимая заслуженные поздравления. Не остался в стороне от чествования учителей и депутат Челябинской городской Думы Виталий Паутов.

По уже устоявшейся доброй традиции, в День учителя он встретился с педагогическими коллективами школы №131 поселка Федоровка, школ № 144 и №145 и Челябинского автотранспортного техникума в поселке Новосинеглазово Советского района Челябинска.

Виталий Паутов сердечно поздравил преподавателей учебных заведений с их профессиональным праздником, пожелал крепкого здоровья, счастья, успехов в их такой нужной профессии, обсудил с педагогами насущные вопросы и проблемы, а также вручил каждому коллективу финансовую помощь.

Отметим, депутат оказывает помощь вышеназванным образовательным учреждениям на постоянной основе. В 2022 году, благодаря его усилиям и помощи главы Советского района Владислава Макарова, школе №144 в поселке Новосинеглазово были выделены денежные средства в размере 570 тысяч рублей на ремонт кровли и 420 тысяч рублей на ремонт спортивного зала.