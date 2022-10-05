05.10.2022
Челябинский депутат Корнев предложил в Москве изменить законодательство в интересах инвалидов
05.10.2022
Солист челябинского театра прошел во второй тур международной «Романсиады»
05.10.2022
КСП проверит челябинское минобрнауки и подведомственные ему колледжи и техникумы
05.10.2022
Народный фронт открыл сбор зимней гуманитарной помощи бойцам и жителям Донбасса
05.10.2022
Челябинский депутат Виталий Паутов поздравил педагогов с Днем учителя
05.10.2022
В Челябинской области за прошедшие сутки умерло шесть пациентов с ковидом
Челябинский депутат Виталий Паутов поздравил педагогов с Днем учителя
05.10.2022
Наталья Котова поздравляет челябинских педагогов с Днем учителя
05.10.2022
Сегодня в России отмечают День учителя
05.10.2020
Наталья Котова тепло поздравила челябинских педагогов с Днем учителя
04.10.2019
В Челябинске росгвардейцы подарили учителям мировые хиты
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022