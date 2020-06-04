Челябинский Дом архитектора станет местом рождения городских инициатив и проектов

Челябинский Дом архитектора скоро заработает в полную мощь, объединив в своих стенах архитекторов, градостроителей, урбанистов и дизайнеров города всех поколений.

О важном для южноуральской столицы событии рассказали в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска.

"Наши задумки рвутся к воплощению, нам близок формат клуба по интересам или центра архитектуры и дизайна, на базе которых рождаются городские инициативы и проекты. Мы обсудили будущее площадки с организаторами фестиваля "Все просто", челябинским урбанистом Львом Владовым, Агентством инновационного и инвестиционного развития и Союзом архитекторов"", - сообщили в управлении.

В Доме архитектора будут проходить дискуссионные клубы и общественные советы, проектные сессии, соучаствующее проектирование, лекции, защиты дипломов студентов архитекторов и градостроителей, регулярные выставки, детские архитектурные школы и студенческие факультативы.

Опытным архитекторам, молодым специалистам и жителям Челябинска больше не придется искать площадку для встреч и диалога.

"Мы считаем, этот формат поможет популяризовать архитектурную и градостроительную деятельность, благодаря которой развиваются другие системы", - отметили в управлении.