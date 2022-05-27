Разделительную полосу на Курчатова в Челябинске благоустроят при наличии средств

Управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска в настоящее время разрабатывает концепцию благоустройства разделительной полосы на улице Курчатова в Советском районе.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» председатель городского комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров, речь идет об участке между домами №8 и №16.

По его словам, после разработки концепции – при условии выделения необходимого объема целевого бюджетного финансирования – администрация Челябинска рассмотрит возможность реализации мероприятий по благоустройству разделительной полосы на улице Курчатова.

Отметим, с вопросом о будущем бульвара посреди проезжей части, где пока посажены лишь деревья по обеим сторонам пространства в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратились местные жители, которые считают, что это место можно и нужно благоустроить, довести до ума, - поставить скамеечки, установить фонари, а также обновить покрытие.

Напомним, раньше на месте разделительной полосы на улице Курчатова были парковки.