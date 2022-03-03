«Гнездовье мамонта» челябинских архитекторов признано лучшей концепцией «Урбан Урала»

Челябинские архитекторы создали лучший проект благоустройства одной из локаций в районе Салехарда, победив в онлайн-отборе программы улучшения навыков в сфере архитектур, урбанистики и туризма и пройдя в акселератор развития территорий «Урбан Урал».

Как рассказали в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, наша команда называется «Пжлст». Ее участники – молоды и талантливы (по условиям конкурса, над созданием проектов могли работать урбанисты в возрасте от 18-ти до 35-ти лет).

Интересно, что разработать концепцию благоустройства собственноручно выбранной локации вблизи Салехарда ребятам нужно было всего за один день. Челябинская команда, возглавляемая Алексеем Пастуховым, с этой задачей с честью справилась, создав очаровавшее жюри «Гнездовье мамонта» - проект благоустройства общественного пространства рядом со скульптурой первобытного животного, установленной между Салехардом и Лабытнанги (в настоящее время это место, как правило, пустует или используется в качестве парковки автомобилей).

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«За день проектировщики проанализировали количество посетителей, активность общественного транспорта, местный ландшафт и разработали концепцию развития территории. В своей концепции челябинская команда предложила разместить игровые площадки, скейт-боул и футбольное поле, бокс-парк для кафе и персонала, а также обратить внимание посетителей на красоту ландшафта: поставить смотровую вышку и разместить небольшие скалодромы на возвышениях», - рассказали в управлении архитектуры южноуральской столицы.

В общей сложности на рассмотрение жюри было представлено десять концепций, челябинская показалась экспертам самой интересной.

В марте текущего года наши архитекторы поедут в Салехард на оффлайн-программу «Северное благоустройство», чтобы участвовать в разработке проектов общественных пространств административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа, которая будет осуществляться под кураторством ведущих специалистов в сфере арктического благоустройства.